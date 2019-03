Rund 40 Meter lang sind die Stollen – lang genug dafür, den Meilenstein mit dem Ritual der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Tunnelbauer, zu begehen. Arbeiter beglückwünschten sich gegenseitig zu diesem freudigen Ereignis. Man merkte: Die Sprengarbeiten auf über 2300 Metern über Meer bei oft widrigen Wetterbedingungen waren ein Kraftakt.

60 anstatt 30 Millionen

Richtig: Zwei Verbindungsstollen sind es. Nicht bloss einer wie ursprünglich angedacht. Dies aus einem einfachen Grund: «Die Reisenden sollen sich nicht kreuzen müssen», erklärte Urs Kessler. Somit gibt es je einen Stollen für die bergwärts und die talwärts reisenden Personen.

«Wir wollen in die Qualität investieren», so der Direktor der Jungfraubahnen. «Das Bauprojekt ist auf die nächsten 50 Jahre ausgelegt; da steht die Gästelenkung im Vordergrund.» Ein zusätzlicher Verbindungsstollen bedeutet auch höhere Kosten: Die Bauarbeiten auf dem Eigergletscher sind neu mit 60 anstatt 30 Millionen Franken veranschlagt.

Die Arbeiten an den beiden Verbindungsstollen begannen im vergangenen Juni. Am Freitag, ziemlich genau 9 Monate nach Beginn der Arbeiten, folgte der Durchstich, und zwar innerhalb des vorgesehenen Zeitplans. Keine Selbstverständlichkeit, denn die Bauarbeiten waren zwischenzeitlich zwei Monate im Verzug. Zusätzliche Kosten in Millionenhöhe wurden für Wintermassnahmen ausgelöst, um Zeit zu gewinnen.