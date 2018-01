Der grosse «Chrampf» nach dem Hundertstel-Kampf

Montagmorgen früh auf der Dorfstrasse in Wengen: Die ersten Sonnenstrahlen ziehen sich waagerecht über den Grat der gegenüberliegenden Sulegg, das Thermometer zeigt unter null. Wo man hinsieht, entdeckt man entweder einen Mann in Vierfruchttenü (Armee), in grün-orangem Anzug (Zivilschutz) oder halt in Zivil (Freiwillige und Firmen). Sie alle haben eines gemeinsam: fliegende Hände.

Überall wird «gchrampfet»

Einer der Ziviltenüfraktion ist Philippe Renggli. Der Zeltbauprofi ist gerade dabei, gemeinsam mit dem Infanteriesoldaten Daniel Lindegger Dutzende von schweren Fensterelementen vom 300 Quadratmeter grossen Sponsorzelt neben dem Bahnhof zu demontieren. «Bis Dienstagabend brauchen wir schon, bis das gesamte Zelt weg ist.» Renggli wird beim Abbau von zehn Mann der Infanteriekompanie 56 unterstützt. Nur gleich um die Ecke des Hotels Eiger herrscht reger Verkehr von allradgetriebenen Nutzfahrzeugen.

Da, wo am Samstagabend anlässlich der vom Schweizer Fernsehen live übertragenen Siegerehrung für Lauberhornchampion Beat Feuz rund 2000 Fans für Bombenstimmung sorgten, macht sich zunehmend Leere breit. Hier ein Hydraulikkran, der schwer beladene Netze anhebt, dort ein quietschender Palettwagen und überall emsiges Treiben. Nicht anders sieht es 600 Höhenmeter weiter oben aus.

Das 50 Meter lange VIP-Zelt beim Canadian Corner ist bereits abgebaut, und auch im Girmschbiel steht alles auf Paletten verladen für den Abtransport parat. Und beim Starthäuschen auf der Lauberhornschulter hebt ein Helikopter das allerletzte Lastennetz vom Boden und fliegt damit zur Air-Glaciers-Basis nach Lauterbrunnen.

Auf Schiene und durch die Luft

Rund 2000 Tonnen Material werden in den nächsten Tagen und Wochen den Weg zurück ins Tal finden; zwei Drittel davon werden auf die Bahnwagen der Wengernalpbahn geladen und auf der Schiene nach Lauterbrunnen gebracht. Dies sind unter anderem zwanzig Baucontainer, sieben zerlegte Grosszelte, die 100 Tonnen schwere Zieltribüne und das 200 Tonnen schwere Hospitalitypodest vom Canadian Corner. Die restlichen rund 700 Tonnen werden auf dem Luftweg weggeflogen.

So leistet die Air-Glaciers rund 200 Materialflüge. Am dringendsten ist dabei der Abtransport der 70 Tonnen Elektronik, welche das Schweizer Fernsehen und die Produktionsfirma TPC für die TV-Liveübertragung einsetzten. Aber auch 200 mobile Toiletten, Sicherheitsnetze und anderes Material findet den Weg zur Lütschine hinunter durch die Luft.

In zehn Monaten gehts den umgekehrten Weg wieder los, das erste Material wird wieder zum Lauberhorn gebracht. Für die 89. Lauberhornrennen, die vom 18. bis 20. Januar 2019 stattfinden werden. (Berner Oberländer)