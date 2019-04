Der Weltcup stellt die Weichen fürdie Zukunft

Im Rahmen der Strategie 2020–2024 hat die Ski-Weltcup Adelboden AG mit Christian Haueter einen neuen Geschäftsleiter gewählt. Der 35-jährige Adelbodner trat am 1. März 2019 die Nachfolge von Kathrin Hager an, die sich nach 12 Jahren Geschäftsführung entschied, beruflich kürzer zu treten, jedoch weiterhin als Leiterin Service und Rennorganisation in der Unternehmung zu bleiben.