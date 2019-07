Der Verstorbene war langjähriger Besucher des Truckerfestivals

Gemäss dem Artikel sei der Verstorbene, der unter einer Beeinträchtigung gelitten und in einer geschützten Werkstatt gearbeitet habe, alleine unterwegs gewesen. Bei der Todesursache handelte es sich um eine natürliche – sein Herz versagte. Sein Sohn habe sein Leben lang Medikamente nehmen müssen, so der Vater.

Der Leiter der Werkstatt, in welcher der Verstorbene mit der Montage von Elektronikteilen betreut war, beschreibt ihn als verlässlich. Er habe zudem regelmässig Ausflüge in Discos für Menschen mit Beeinträchtigungen organisiert. «Diese Eigeninitiative war sehr bemerkenswert», sagt der Chef gegenüber dem «Blick». Die Beerdigung findet am Donnerstag statt.