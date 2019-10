Der Tropenmacher von Frutigen

«Wir waren ein typisches Start-up, das einfach von Anfang an im grossen Stil geplant war.» Samuel Moser, Mitbegründer des Tropenhauses Frutigen

Wohin mit dem Wasser?

Zeitsprung: Mitte der 1990er-Jahre sind die Planungsarbeiten für den Lötschberg-Basistunnel in vollem Gange. Sondierbohrungen zeigen, dass der Tunnel eine Wasserader kreuzen wird. Eine ziemlich grosse sogar. Geologen errechnen, dass rund 250 Liter sauberes Wasser pro Sekunde aus dem Fels rauschen werden – warmes Wasser, bis zu 25 Grad soll die Temperatur betragen. Das stellt die Neat-Planer vor ein Problem: Das warme Wasser darf nicht einfach so in Kander oder Engstlige geleitet werden, da die Flüsse sonst zu stark erwärmt würden – zum Leid der Fische.

Anfang der Nullerjahre hat Peter Hufschmied (†) die zündende, wenn auch abenteuerliche Idee. Der Ingenieur der Baufirma Emch + Berger AG schlägt vor, im warmen Drainagewasser Störe zu züchten und damit auch noch ein Gewächshaus für tropische Früchte zu beheizen.

«Peter Hufschmied war ein Mensch mit vielen Ideen», erinnert sich Samuel Moser, der erste Geschäftsführer des Tropenhauses. Einer mit vielen Ideen und dazu einer, der sie auch nicht so rasch wieder fallen lässt: Hufschmied weibelt, bricht Widerstände und überzeugt erste Investoren davon, dass sich in Frutigen gewinnbringend Kaviar und tropische Früchte produzieren lassen.

2005 holt er den Agronomen Samuel Moser an Bord. Moser hat sich zuvor bei mehreren Mandaten in Südostasien viel Wissen über Kulturpflanzen in den Tropen angeeignet. Störzucht hingegen, das ist zu dem Zeitpunkt für den gebürtigen Frutiger Neuland.

«In der ganzen Schweiz gab es dazu praktisch kein Know-how», blickt er zurück. In einem Pilotprojekt sammelt Moser erste Erfahrungen: In ausrangierten Baubecken in der Helke, unmittelbar beim Bahnviadukt in Frutigen, erstellt die im Jahr zuvor gegründete Tropenhaus Frutigen AG eine Pilotanlage. Damit will sie Fragen zur Haltung und zur Fütterung von Stören klären.

Derweil schreitet die Planung des Tropenhaus-Baus in der Wengmatti voran. Erfahrungen aus der Helke fliessen ein, ebenso neue Erkenntnisse: «Es stellte sich heraus, dass die geologischen Prognosen unzutreffend waren», sagt Moser. Einerseits fliesst deutlich weniger Wasser aus dem Berg als zunächst angenommen, andererseits ist es auch wesentlich kühler. Das bedingt Anpassungen. Gefährdet ist das Projekt aber nicht, insbesondere, weil die AG nebst der Geothermie auch andere erneuerbare Energiequellen nutzen will.

Versuch auf dem Feld

Noch bevor in der Wengmatti die Bagger auffahren, startet die Tropenhaus AG angrenzend an den Baugrund einen Pflanzversuch. In einem aufblasbaren Gewächshaus soll sich zeigen, ob sich der Boden überhaupt dazu eignet, tropische Pflanzen aufzuziehen.

Und siehe da: «Nicht ganz alle Pflanzen, aber die meisten akzeptierten den einheimischen Boden», sagt Samuel Moser. Für ihn und das vorerst kleine Team ist die Versuchsphase aber besonders intensiv: «Wir hatten damals einen strengen Winter. Ich bin mehrere Male nachts um zwei Uhr noch hingefahren, um den Schnee vom Dach zu schütteln, damit das Gewächshaus nicht einsackte», erinnert er sich.

Das Versuchsgewächshaus zahlt sich auch PR-mässig aus: In einem Besucherpavillon können sich Interessierte übers Projekt informieren und das Treibhaus besichtigen. «Dass die ­Leute überhaupt mal eine Bananen- oder eine Papayastaude sahen, stellte sich als die halbe Miete heraus», so Moser.

Ohnehin ist das Interesse am Projekt gross: «Die Themen waren so exotisch, dass auch die Journalisten von selbst kamen.» So erreicht das Tropenhaus schon lange vor seiner Eröffnung schweizweit Bekanntheit. «Bis zur Eröffnung gaben wir für die Kommunikation kein Geld aus, das lief alles von selbst.»