Der Lenkerhof steht nicht still. Seit seinem Neubau im Jahr 2002 schreibt er an einer Erfolgsgeschichte, die ihm viele im eigenen Dorf nicht zugetraut hätten. Darauf will sich aber niemand ausruhen. Schon gar nicht der Besitzer Jürg Opprecht und das erfolgreich operierende Direktorenpaar Jan Stiller und Heike Schmidt, das den Betrieb vor neun Jahren übernommen hat. Die Geschichte soll fortgeschrieben werden.