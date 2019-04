Der Gletschersee soll baulich «gezähmt» werden

Bereits am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten mit der Anfahrt von zwei je 13 Tonnen schweren Menzi-Muck-Baggern via Crans-Montana bis hin zum am südöstlich des Plateaugletschers liegenden Favergesee.

In der Folge wird die spezialisierte Oberaargauer Mikrotunnel AG das 800 Meter lange Loch ins Innere des Gletschers bohren. Die übrigen Bauarbeiten werden vom Lenker Bauunternehmen Alain Grossenbacher ausgeführt, das beim Bauen am und auf dem Gletscher bereits über reichlich Erfahrung verfügt.

«Wir rechnen damit, dass das fliessende Wasser, welches Richtung Moulin strömen wird, durch seine höhere Temperatur den Kanal nach und nach zum Schmelzen bringt und somit ausweitet», zeigt sich Schwellenkorporationspräsident Peter Zeller optimistisch. Von der Gletschermühle aus soll ein oberflächlicher Kanal das Wasser dann zum Retzligletscher und von dort Richtung Simmenfälle weiterleiten.

Erneuter Informationsabend

Am Freitag, 3. Mai, findet in der Mehrzweckhalle Lenk ab 20 Uhr eine Informationsveranstaltung zu den Notmassnahmen am Gletschersee statt.