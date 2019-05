Der Dorfladen unverpackt ist angepackt

Wie sich im Lauf des Abends herausstellte, mit Kundschaft, die ohnehin schon nachhaltig lebt. «Unser Ziel ist es, unsere Ideen vorzustellen und zu fragen, wer wie was mitmachen möchte», sagte Manuela Bhend.

In Spiez gebe es seit zehn Jahren keinen Ökoladen mehr, trotzdem nehme das Umweltbewusstsein stark zu. Von Bern über Thun und Steffisburg bis Interlaken und Frutigen gebe es bereits «Unverpacktläden», die bereitwillig Informationen liefern.

«Anstelle einer AG wie beim nach einem Jahr geschlossenen Dorfladen tendieren wir eher zu einer Genossenschaft, präzisierte Monika Lanz, «anfänglich weitgehend mit Selbsthilfegruppen». Als vorläufige Leitung sei eine Einzelperson oder mehrere gemeinsam möglich.

Keine Experimente

Auf unabsehbare Experimente will sich das Team nicht einlassen. Als unverzichtbar bezeichneten die Frauen professionelle Administration und Informatik und als schwieriges Thema einzuhaltende Öffnungszeiten, damit Kunden nicht unverhofft vor verschlossenen Türen stehen.

Als Pièce de Résistance schälte sich an diesem Abend der künftige Standort des Ladens heraus. «Noch haben wir den Schuh in der Tür des Ladens am Kronenplatz mit dem Biomärit als Partner», so Monika Lanz. Wobei die Monatsmiete von 2200 Franken zu generieren, kaum möglich sei.

Demgegenüber zeigte sich Petra Studer vom Biomärit nicht abgeneigt, den Standort zu wechseln, falls sich andere gemeinsame Lokalitäten ergäben. Nicht ausschliessen wollen die Initiantinnen die Zusammenarbeit mit dem Claro- oder anderen Läden. Dafür seien etwa Milchprodukte kein Thema, die in der Nähe erhältlich seien.