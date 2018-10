Der Dampfschiffkanal von Interlaken

Interlaken hat seit dem Bau der Bödelibahn 1874 ein Problem. Um den geplanten Kanalbau mit einem Schleusenhebewerk zwischen Thuner- und Brienzersee der konkurrierenden Dampfschiffgesellschaft zu verhindern, plante man die zweimalige Überquerung der Aare in den Bau der Bödelibahn mit ein. Rund 125 Jahre später ist die Linienführung über die Aare ein grundlegendes Hindernis für die Lösung der Verkehrsprobleme von Interlaken.

Auf dem Thuner- und dem Brienzersee verkehrten die Dampfschiffe und brachten die Touristen nach Interlaken, dem Ausgangspunkt für Entdeckungen und Ausflüge ins Berner Oberland. Da kein schiffbarer Weg zwischen den beiden Seen und der Kanal vom Thunersee nach Interlaken noch nicht bestand, suchte man einen Weg, Gäste und Einheimische ab den Schiffsstationen Därligen am Thunersee und Bönigen am Brienzersee in den Kurort Interlaken zu führen.

Unter der Leitung des bedeutenden russischen Eisenbahnpioniers Leopold Blotnitzki, ehemaliger Oberingenieur der Schweizerischen Centralbahn, konnte ein erster Abschnitt der 8,2 Kilometer langen Bödelibahn von Därligen nach Interlaken am 12. August 1872 und der zweite Abschnitt von Interlaken nach Bönigen am 1. Juli 1874 eröffnet werden.

Am 4. Juni 1892 wurde der Kanal eröffnet. Der Dampfer Bubenberg brachte die Festgesellschaft nach Interlaken. Foto: PD

Dies bewirkte, dass die bisherige obere Endstation der Thunerseeschiffe von Neuhaus nach Därligen verlegt und der Schiffsbetrieb auf der Strecke Interlaken–Bönigen eingestellt wurde. Die Bödelibahn von Därligen nach Bönigen veränderte die Verkehrsverhältnisse grundlegend. Der rege Kutschenbetrieb vom Neuhaus in die Stadt Unterseen und weiter nach Aarmühle/Interlaken kam zum Erliegen.

Synergien und Konkurrenz

Die Eröffnung weiterer Bahnen innerhalb weniger Jahre wirkte sich positiv auf die Entwicklung der Schifffahrt aus: die Brünigbahn (1888), die Thunersee-Beatenberg-Bahn (1889), die Berner-Oberland-Bahnen (1890) und die Brienz-Rothorn-Bahn (1892). Da die Berner-Oberland-Bahnen zudem bei der Station Zollhaus (heute Interlaken-Ost) an die Bödelibahn angeschlossen wurden und das Unternehmen dort einen neuen Bahnhof baute, konnte ab 1891 auch die Schiffstrecke Bönigen–Interlaken wiedereröffnet werden.

Durch den Bau der Bödelibahn und der Thunerseebahn von Scherzligen nach Därligen sah sich die Dampfschiffgesellschaft in Bedrängnis. Sie wollte unbedingt einen Weg finden, ihre Passagiere möglichst nahe an das Zentrum des aufstrebenden Fremdenverkehrsortes Interlaken zu führen.

Grosses Wasserbauprojekt

Das Projekt des Dampfschiffkanals rückte in den Vordergrund. Dieses verlangte neben dem eigentlichen Kanalbau auch eine Korrektion des Aarelaufes, welcher in weiten Bogen von Unterseen zur Weissenau führte, die Entsumpfung des Schwemmlandes und ein Wasserstauwerk. Bei der Eröffnung des Bahnhofs Aarmühle 1872 – des heutigen Westbahnhofs – fehlte eine direkte Strassenverbindung nach Unterseen.

Neue Brücken und Strassen

Der Bau des Schifffahrtskanals vom Thunersee zum Westbahnhof brachte die Wende. Die Strasse von Därligen nach Unterseen wurde durch den Abbruch der Brücke in der Weissenau unterbrochen. Drei neue Brücken u?ber die beiden Aareläufe und den Fabrikkanal dienten ab 1893 als direkte Verbindung von Unterseen nach Interlaken. Die Länge des Dampfschiffkanals war auf 2772 Meter berechnet.

An der Endstation wurde eine 80 Meter breite Hafenanlage zum Wenden der Schiffe angelegt. Die Kosten wurden auf 2,1 Millionen Franken veranschlagt. In nur 18 Monaten konnte das Bauwerk mit dem Einsatz von zwei Baggermaschinen vollendet werden. Den Aushub führte man nach dem Thunersee ab und versenkte ihn dort. Auf diese Weise konnten täglich etwa 1000 Kubikmeter Material weggeführt werden.

Am 2. Juli 1891 waren die Arbeiten so weit vorgerückt, dass der noch verbleibende Damm zwischen dem alten Aarebett und dem neuen Kanal mit einer Pulverladung weggesprengt werden konnte.

Eröffnung mit Böllern

Der Winter brachte ausserdem eine sehr milde Witterung, sodass das Unternehmen einen raschen Fortgang nahm. Früher als geplant fuhr am 27. Februar 1892 der Dampfer Stadt Bern auf Probefahrt durch den Kanal. Am 4. Juni fand die feierliche Einweihung statt. Als der Dampfer Bubenberg die Festgesellschaft von Thun her in die neue «Seestadt Interlaken» führte, krachten zum Empfang ringsum Böllerschüsse.

Problem für die Nachwelt

So wurde vor 125 Jahren in blindem Konkurrenzdenken zwischen den Schiff- und den Bahnunternehmungen in Interlaken eine Barriere geschaffen, die für die Lösung der Verkehrsprobleme des Ortes bis heute ein grosses Hindernis darstellt. Es ist seither viel gebaut worden. Trotz der auch schon 40 Jahre alten Umfahrung des Ortes über eine vierspurige Autobahn mit drei (!) Ortsabfahrten und einer Umfahrung nach Unterseen wird noch heute über die Ortsdurchfahrt im Zentrum gestritten.

(Berner Oberländer)