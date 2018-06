Der «Chlapf» ist gelungen

Mittwoch, 11.07 Uhr: Mit einem lauten Knall explodierten im Breittschingel unterhalb der Gsteiglefluh westlich von Sundlauenen mehr als zwei Kilo Gelatinesprengstoff.

Mit der minutiös geplanten Sicherheitssprengung holte die Schattenhalber Firma Rock Tec 20 Kubikmeter instabiles Gestein aus einer grossen Felsrippe oberhalb der Kantonsstrasse.

Doch bis es so weit war, mussten erst umfangreiche Sicherheitsmassnahmen getroffen werden. So bekam die Staatsstrasse im Absturzbereich einen schützenden Schuttteppich, damit der Fahrbahnbelag durch das herabstürzende Geröll nicht zu Schaden kam. Die zu sprengende Felspartie wurde mit dicken Gummimatten abgedeckt, acht schwere Schutzpalisaden wurden zur Kanalisierung der Felsmassen trichterförmig ins Gelände und an den äusseren Rand der Strasse gestellt.

Temporäre Schutzzäune, die Evakuierung und Absperrung des ­Gebiets im Umkreis von 120 Metern sowie die Sperrung des Zugangs zur BLS-Schiffstation waren weitere Massnahmen. Während der Sprengung sicherte die Seepolizei auf dem See zudem einen Perimeter von 500 Metern ab.

Zuwarten zu riskant

Warum denn eigentlich die Sprengung? «Ein allfälliger unkontrollierter Absturz der Felsmassen hätte grosse Schäden verursachen können, denn sie bedrohten sowohl die Kantonsstrasse als auch die Schiffstation, ein Wohnhaus sowie den Wanderweg zu den Beatushöhlen», sagt Strasseninspektorin Ricarda Bender-Gàl.

Bei der ersten regulären Felsreinigung seit zehn Jahren im März (wir haben berichtet) haben die Verantwortlichen festgestellt, dass dieser zerklüftete Felsblock lose hängt und sich allseitig vom übrigen Felsverbund gelöst hat. «Ausserdem befanden sich einige weitere absturzgefährdete Blöcke von bis zu einem halben Kubikmeter Grösse im Bereich der Felspartie», so Bender-Gàl.

«Wenn wir gewartet hätten, bis die Blöcke von selbst abstürzen, hätten wir deren Fallrichtung nicht im Griff gehabt und grosse Schäden riskiert.»Ricarda Bender-Gàl

Die sofort beigezogene Geo­login Lea Odermatt (Kellerhals & Haefeli) beurteilte das Gefährdungspotenzial, und zusammen mit der Gemeinde Bea­tenberg wurde beschlossen zu sprengen. Bender-Gàl: «Wenn wir gewartet hätten, bis die Blöcke von selbst abstürzen, hätten wir deren Fallrichtung nicht im Griff gehabt und wie gesagt grosse Schäden riskiert. Mit der Sprengung in möglichst kleine Stücke wurde kaum Schaden angerichtet. Man hätte zwar auch Netzabdeckungen oder Schutznetze installieren können. Aber auch da weiss man nie genau, was passiert, solange das Material noch oben ist.»

Nun ist das Material jedenfalls weg, und nach eingehender Beurteilung der Felsrippe und des Geländes konnte Geologin Lea Odermatt Grünlicht geben. Bender-Gàl: «Es sind keine weiteren Schutzmassnahmen wie Schutzzäune nötig.

Noch bis Donnerstag 17 Uhr zu

Die Staatsstrasse zwischen Sundlauenen und den Beatushöhlen bleibt bis Donnerstag 17 Uhr gesperrt – selbst für die STI-Buslinie. «Es gibt noch viel zu tun: «Das Gelände von Felsblöcken befreien, die Palisaden wegfliegen, den Strassenschutzbelag entfernen und vieles mehr. Falls wir vor 17 Uhr bereits öffnen können, werden wir dies auf jeden Fall kommunizieren, sagt die Strasseninspektorin.»

«Wir hatten befürchtet, dass noch einiges Felsmaterial oberhalb der Strasse im Gelände liegen bleiben könnte. Dies war zum Glück nicht der Fall.»Nils Hählen

Nils Hählen, Leiter der Abteilung Naturgefahren der Wald- und Volkswirtschaftsdirektion, zeigt sich mit dem Verlauf der ­Sicherheitssprengung sehr zufrieden: «Wir hatten im Vorfeld befürchtet, dass noch einiges Felsmaterial über der Strasse im Gelände liegen bleiben könnte. Dies war zum Glück aber nicht der Fall.»

(Berner Zeitung)