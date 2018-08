Der Brünigtunnel ist noch nicht vom Tisch

Reaktionen

Seit dem Astra-Entscheid habe man sich nicht mehr mit dem Brünigtunnel auseinandergesetzt, erklärt Peter Flück, Präsident der Regionalkonferenz Oberland-Ost. Für ihn wäre ein Brünig-Basistunnel eine echte Vision. «Dadurch würde das Berner Oberland deutlich näher an die boomenden Zentren Zürich, Zug und Luzern rücken.»



Er wünscht sich aber nicht nur einen, sondern gleich zwei Tunnel – einen zweiten für die Bahn. Dies, weil in allen Zentren immer weniger Leute einen Führerschein oder ein Auto besitzen würden. «Persönlich bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit aller Kraft diese beiden Projekte mit aller Vehemenz fordern müssen», hält Flück fest. «Die kommenden Generationen werden uns dankbar sein. Wir müssen uns viel mehr nach den Wirtschaftsräumen Zürich und Zentralschweiz orientieren, da geht die Post ab!»



«Für uns ist es nicht massgebend, ob der Verkehr über die ausgebaute Passstrasse geht oder durch ein Loch», meint Meiringens Gemeindepräsident Roland Frutiger. Er sieht Argumente für und gegen den Brünigtunnel. «Es könnte sein, dass der Hasliberg touristisch etwas abgehängt wird», erklärt er. «Weil Skifahrer und Ausflüger etwa durch den Tunnel in die Jungfrauregion fahren. Wenn sie über den Pass müssen, bleiben sie eher am Hasliberg.» Auf der anderen Seite würde die Landschaft gewinnen, wenn der ­Verkehr ausser Sicht wäre. (sgg)