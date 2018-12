Es sind grosse Fussstapfen, in die sie treten: Corinne Binggeli und André Portmann übernehmen die Pacht des legendären Goldenen Ankers in Interlaken. Jeannette und René Sutter-Ammann haben das Gebäude nach 40 Jahren per Ende Dezember an Thomas und Regula Dübendorfer vom benachbarten Hotel Bellevue verkauft (wir berichteten).