«Der Abbau würde eine kantonale Konzession voraussetzen»

Soll die Änderung des BRG den unterirdischen Abbau von Schotter am Rugen ermög­lichen?

Christoph Neuhaus: Die Änderung des BRG soll den unterirdischen Abbau von Gesteinen regeln, analog zur Gewinnung von Metall­erzen, energetischen Rohstoffen und Edelsteinen. Hartgestein wie Kieselkalk, aus welchem Hartschotter hergestellt wird, wäre ein solches Gestein, dessen Abbau neu einer kantonalen Konzession bedürfte. Kieselkalk ist in der nördlichen Alpenkette weit verbreitet, erschliessbare Abbaugebiete wie im Gebiet Rugen (potenziell) oder Balmholz (bestehend) hingegen viel weniger. Beim unterirdischen Abbau von mineralischen Rohstoffen können Nutzungskonflikte an der Oberfläche vermieden werden, Orts- und Landschaftsbild bleiben weitestgehend unberührt. Sonst gibt es ja heute oft grosse Widerstände, obwohl wir in unserer Wirtschaft auf diese Rohstoffe angewiesen sind.

Sollte die Änderung verabschiedet werden, wie würde das Verfahren aussehen, um Schotter am Rugen unterirdisch abzubauen?

Der unterirdische Abbau von mineralischen Rohstoffen wie Hartgestein – am Rugen oder anderswo – würde eine kantonale Konzession nach BRG voraussetzen. Nebst einer solchen Konzession bedürfte es voraussichtlich auch einer Überbauungsordnung, zumindest für den Portalbereich, wo das abgebaute Material aus dem Untergrund aufgeladen und wegtransportiert wird und wo sich eventuell weitere Bauobjekte in Zusammenhang mit dem Abbau befinden würden. Mit dem Erlass der ÜO würde auch die Baubewilligung für die nötige oberirdische Infrastruktur erteilt.

Hätte die Region Möglichkeiten, sich gegen einen solchen Abbau zur Wehr zu setzen?

Für ein unterirdisches Abbauprojekt, für welches ein Konzessionsgesuch nötig wäre, wäre eine Mitwirkung durchzuführen. Im Rahmen der Mitwirkung können sich Betroffene zum Vorhaben äussern. Denkbar wäre auch ein partizipatives Verfahren, wo Betroffene früh einbezogen werden. Einsprachen sind vor, und Beschwerden sind nach jedem Entscheid durch Betroffene möglich. Wir sind in einem Rechtsstaat.

Hat der Kanton ein Interesse an einem unter- oder oberirdischen Steinbruch am Rugen?

Betreffend Abbaustandorte mit übergeordnetem Koordinationsbedarf – was bei unterirdischem Abbau von mineralischen Rohstoffen durchaus der Fall sein dürfte – hält der Regierungsrat des Kantons Bern im kantonalen Richtplan als Hauptziel fest, dass er Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen schaffen will. Ist der unterirdische Abbau von Rohstoffen im BRG klar geregelt, ist dies im Interesse des Kantons. Der Abbau von Hartgestein wie Kieselkalk ist von nationalem Interesse. Allein der Bedarf an Bahnschotter im Eisenbahnland Schweiz ist immens. Wären im Kanton Bern unterirdische abbaubare Vorkommen von Hartgestein ohne Nutzungskonflikte an der Oberfläche und im Untergrund erschliessbar, hätte der Kanton Bern durchaus ein Interesse an solchen Vorhaben. Nicht nur am Abbau, sondern auch auf der Wiederauffüllung der entstandenen Hohlräume mit geeigneten Abfällen, so, wie dies die eidgenössische Abfallverordnung vorsieht.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

(Berner Zeitung)