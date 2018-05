Denkmalpreis für Chalet Diana

Das Souvenirgeschäft am Höheweg 197 ist fast so alt wie der Interlakner Tourismus. «1837, als die ersten neuzeitlichen Hotels am Höheweg gebaut wurden, eröffnete hier das Souvenirgeschäft Au Temple de Minerve», berichtete Renate Haueter, Bauberaterin der Denkmalpflege, am Montag an der Medienorientierung.

1863 folgte ein Neubau im Schweizerhaus-Stil: das Chalet Diana. «Solche Holzhäuser wurden von der Chalet- und Parquet-Fabrik In­terlaken hergestellt und in alle Welt exportiert», erklärte Haueter. «Ein Foto des Chalets Diana erscheint sogar als Muster in einem Katalog der Fabrik – Preis: 25 000 Franken.»

Alles passt zusammen

Das Souvenirgeschäft wurde während dreier Generationen von der Familie Zryd geführt und durch ein zusätzliches Stockwerk sowie Anbauten erweitert. Indem sie das Haus nicht dem Meistbietenden, sondern an entfernte Verwandte verkaufte, ermöglichte die Familie Nobs(-Zryd) schliesslich auch die Weiterführung der alten Tradition.

Denn Conny und Daniel Wyss kennen die Branche von ihrem Sport- und Souvenirgeschäft auf der Kleinen Scheidegg. Und zusammen mit ihrer Erfahrung brachten sie auch viel Begeisterung für ihr neues Projekt mit.

«Hier passt alles zusammen: das Haus, die Ausstattung und die Souvenirs», freut sich Conny Wyss. «Ohne diese einzigartige Möglichkeit hätten wir uns nicht von der Kleinen Scheidegg ins grosse Interlaken gewagt.»

Weil der historische Laden der Kern ihrer Geschäftsidee war, habe sie die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege auch nicht eingeengt, sagte Daniel Wyss. Das zuvor unbeheizte Geschäft wurde von aussen wärmegedämmt und ein Einbau so erneuert, dass die prächtige Kassettendecke wieder voll zur Geltung kommt.

Die alte Schaufensterfront wurde eins zu eins nachgebaut. An den frisch geschliffenen Parkett- und Riemenböden lassen sich die Erweiterungsphasen ablesen. Und das historische Mobiliar erstrahlt im Glanz der auf LED umgestellten alten Leuchten.

Die Reaktionen aus Familie und Bekanntenkreis seien positiv. «Nur die Rückkehr zur ‹farbigen› Fassade von 1863 gab zu einigen Diskussionen Anlass», erinnert sich Conny Wyss schmunzelnd.

Altes lebt in neuer Zeit weiter

«Mit dem Denkmalpreis stellen wir nicht Schlösser ins Rampenlicht, sondern Alltagsarchitektur», sagte der kantonale Denkmalpfleger Michael Gerber. Wichtig sei dabei nicht nur die Fassade. «Wenn die Bauherrschaft ein Projekt mit Herzblut verfolgt, lässt sie ein altes Ge­bäude in der neuen Zeit weiter­leben.»

Der Architekturpreis wird am Donnerstag um 18.30 Uhr im Stadtsaal des Kornhausforums Bern überreicht, zusammen mit dem Spezialpreis fürs Kreuz Herzogenbuchsee. Bis 9. Juni sind die Projekte in der Galerie Kornhausforum ausgestellt. Im Chalet Dianafindet am 14. Juni 2018 um 18 Uhr die Führung «Souvenirs d’Interlaken» statt. (Berner Zeitung)