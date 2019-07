«Das sind alles Klischees»

Sie sprechen offen über Ihre Krise vor «Härz Schritt Macherin». Wo stehen Sie heute?

Für Musiker sind die Zeiten generell herausfordernd, weil das Business im Umbruch ist. Ich bin momentan auf die Frage zurückgeworfen, was ich jetzt will. Finanziell geht das, was ich bis jetzt gemacht habe, nicht auf. Wenn ich das Potenzial für grosse Shows ausschöpfen wollte, müsste ich mehr in den Kommerz reingehen und mehr Kompromisse eingehen, im Kreativen, aber auch im Geschäftlichen. Da habe ich aber recht hohe moralische Ansprüche.

Sie reden vom Dilemma «Kunst oder Kommerz»?

Ja, wenn wir zwischen Kunst und Kommerz unterscheiden, ziehts mich eher in die Kunst. Und das bedeutet dann eher klein und fein, wo sich wiederum die Frage stellt, wie das Geld reinkommt. Das ist im Moment die grosse Frage.

Mit dem Stilwechsel und der Melancholie war «Härz Schritt Macherin» ein Experiment. Hat sich das gelohnt?

Dazu muss ich sagen, dass ich mir nie überlegt hatte, ob ich mich neu erfinden möchte oder wie ich mich präsentieren könnte. Der Stilwechsel war einfach eine logische Folge meiner Entwicklung als Mensch. Um eine Bilanz zu ziehen: Das ganze Projekt hat etwas an Quantität verloren, rein von den Einnahmen und von der Präsenz her, aber dafür hat es an Qualität gewonnen.

Am Schluss noch diese Frage: Sie eröffnen am 24. Juli in Thun «am Schluss», ein locker-flockiges Sommerfestival. Bieten Sie dort «Härz Schritt Macherin» light?

(Lacht.) Das Schöne ist: Mit drei Alben hat man feiechli Auswahl an Songs. Da können wir das rausziehen, was am meisten Sinn macht. Übrigens hat es auch auf dem neusten Album locker-flockige Songs. Aber ein bisschen Tiefgang verträgt es aber trotzdem, das darf man den Leuten schon zumuten. Dafür stehe ich ja auch.