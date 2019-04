Das schönste Duo stammt aus Sarnen

Pilot liebt Burenziegen

Josef Burri und Niklaus Burch erzählten in Brienz, dass die ersten Burenziegen um 1994 aus Südafrika und dem Allgäu in die Schweiz importiert wurden. Die Preise waren am Anfang sehr hoch (4800 Franken für drei Geissen und einen Bock). Erstmals sah Burri in Südafrika eine Herde. Er hörte die Glöcklein klingeln, begegnete dem Hirten, sah grosse, kompakte Ziegen mit kräftigem Kopf und hängenden, langen Ohren.

Auch ein Schweizer Pilot fand Gefallen an den Tieren und holte sie in die Schweiz. Die gut und schnell handzahmen Burenziegen sind weiss, der Kopf schwarz-braun bis bunt. Böcke können über 100 kg schwer sein. Die Rasse ist sehr fruchtbar, kann in zwei Jahren dreimal zwei Zicklein gebären. Die kitzführende Geiss muss nicht gemolken werden, ist geländegängig, wird für die Landschaftspflege und gegen die Verbuschung eingesetzt. (röre)