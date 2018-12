Das rote Budget und vier Vorlagen gutgeheissen

An der Gemeindeversammlung in St. Stephan waren sich die 69 Stimmenden (7 Prozent) in allen Belangen mit dem Gemeinderat einig. Gemeindepräsident Albin Buchs durfte zur jeweiligen Antragstellung erwähnen, dass auch die politischen Ortsparteien EDU, SVP und der Handwerker- und Gewerbeverein ihre Unterstützung zusicherten.