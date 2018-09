Das pflaumenblaue Wunder von Därligen

Die neue Baumsorte steht! Baumpflegespezialist Fabian Dietrich freut sich über das frisch gepflanzte «Rygolder Pflümli». Dahinter das neu errichtete Betriebsgebäude in Därligen. Bäume fällen ist eigentlich nicht die Sache von Fabian Dietrich. Als Baumpflegespezialist will er sie pflegen und erhalten. Doch manchmal kommt jede Hilfe zu spät.

Oder der Baum steht am falschen Ort. So auch ein über 100 Jahre alter Pflaumenbaum auf dem Gelände der Baumpflege Dietrich GmbH in Därligen. Über Generationen als Familienbaum liebevoll gepflegt, musste er im Februar 2017 dem Bauprojekt für ein neues Betriebsgebäude der Firma weichen. «Wegen seiner Grösse und der Standortsituation konnte er nicht verpflanzt werden», bedauert Dietrich.

Baum schweren Herzens gefällt

Schweren Herzens musste man den Baum fällen. «Aber nicht, ohne zuvor Edelreiser zu entnehmen», betont der Inhaber seiner vor 10 Jahren gegründeten Firma. Edelreiser sind – einfach gesagt – Zweige des alten Baumes, die sich durch Aufpfropfen auf ein anderes Stämmchen, in diesem Fall eines Pflaumenbaums, erhalten und vermehren lassen. «Somit kann die Sorte genetisch bewahrt werden», erklärt Dietrich.

Doch der Baumpflegespezialist beliess es nicht dabei, die Edelreiser des gefällten Baumes der Biobaumschule Glauser in Noflen zur Veredelung und für die Zucht von Nachkömmlingen zu übergeben. Er liess auch Blattproben der Nachkömmlinge bei Fructus, der Schweizer Ver­einigung zur Förderung alter Obstsorten, für die Sorten­prüfung molekularbiologisch bestimmen.

Das Resultat förderte ein veritables pflaumenblaues Wunder zutage: «Bei der genetischen Analyse stellte sich heraus, dass die Sorte in der Referenzdatenbank nicht vorhanden ist!», schildert Fabian Dietrich begeistert. Mit anderen Worten: Die Sorte ist bisher nicht bekannt. «So können wir dem Pflümlibaum nun sogar seinen ganz eigenen Namen geben», freut er sich.

Die neue Sorte heisst

«Rygolder Pflümli»

Seit diesem Wochenende gibt es also neu das «Rygolder Pflümli», benannt nach dem Flurnamen in Därligen, wo der alte Baum stand. Das erste von vier neu gezogenen Bäumchen wurde am Samstag anlässlich der Einweihung des neuen Betriebsgebäudes und des 10-Jahr-Jubiläums der Firma Baumpflege Dietrich GmbH feierlich gepflanzt.

«Gottlob haben wir die Nachkömmlinge des Pflümlibaums», meint Fabian Dietrich nachdenklich. Für ihn und die Sortenvielfalt ist es doppeltes Glück: Der gefällte Baum lebt in Form der Nachkömmlinge weiter, und es wurde nicht nur eine Baumsorte bewahrt, sondern damit sogar eine neue Sorte entdeckt. (Berner Oberländer)