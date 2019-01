Zwischen diesen Maschinen und Helfern trägt Ruedi Brawand in stoischer Ruhe Plastikkisten herum; der seit zwei Jahren für das Weltcupdörfli zuständige Bauchef legt persönlich Hand an. Er freut sich, dass ein Grossteil des Materials bereits den Weg ins Tal gefunden hat. «Und ich freue mich darauf, am nächsten Wochenende endlich mal wieder freizuhaben. Seit dem 6. Jäner sind wir da oben nämlich im Dauereinsatz.»

Ziel sei es, bis zum Freitag das 45 Meter lange Festzelt und die 20 Tonnen schwere Tribüne daneben «am Boden zu haben», wie der 62-jährige Habker es ausdrückt.

Markus Lehmann ist sichtlich entspannt, denn in seinen 13 Jahren als Geschäftsführer der Internationalen Lauberhornrennen hat der Wilderswiler auch schon stressigere Zeiten erlebt. «Es war in jeder Hinsicht eine Traumwoche. Das durch den Kalendersprung eine Woche spätere Austragungsdatum liess uns mehr Zeit als sonst. Die Schneefälle an den richtigen Tagen vor den Rennen, der unermüdliche Einsatz aller beteiligten Pistenbauer und der Rekordaufmarsch von 67'600 Zuschauern erfüllten uns alle Wünsche, die man haben kann.»

Und warum erfreuen sich die Lauberhornorganisatoren eines neuen Aufmarschrekords, während andere Weltcupveranstaltungen mit rückgängigen Zahlen kämpfen müssen? Lehmann: «Wir hatten diesmal viel Glück mit den Wetterprognosen, und Beat Feuz als letztjähriger Sieger war sicher ein Publikumsmagnet.» Sagt es und freut sich bereits jetzt auf die 90. Lauberhornrennen vom 17. bis zum 19. Januar 2020.