Das alte Schulhaus beschäftigt weiterhin

«Der Erhalt des alten Schulhauses für die öffentliche Nutzung bildet für den Ortsvereins Einigen Gwatt (Oveg) ein Schwerpunktprojekt», schreibt Präsident Peter Aebersold Ingold im Jahresbericht. Mit dem Umzug des Kindergartens in den Neubau in der Roggern voraussichtlich Mitte Mai 2019 werden Räumlichkeiten frei. Der Ortsverein setze sich dafür ein, dass das alte Schulhaus beim Dorfplatz mit dem Bäuertlokal für die öffentliche Nutzung erhalten beleibt.

Da die Gemeinde Spiez als Eigentümerin kein Geld ausgeben wolle, solange über die Zukunft der Liegenschaft keine Klarheit bestehe, übernehme der Ortsverein die Kosten für die einem Architekturbüro in Auftrag gegebene Planaufnahme der Räumlichkeiten. Damit halte man sich alle Optionen offen, sind die Verantwortlichen überzeugt. Zudem habe der Oveg bei den Vereinen und der Kirchgemeinde eine detaillierte Nutzungserhebung durchgeführt.

Das Thema kam auch an der von 23 Mitgliedern besuchten Hauptversammlung zur Sprache. «Wie wäre es, wenn die Gemeinde Spiez der Bäuert Einigen die Liegenschaft schenken würde?», stellte ein Mitglied die wohl etwas rhetorische Frage in den Raum. Es wies darauf hin, dass man sich in Einigen ohnehin manchmal etwas vernachlässigt vorkomme. «Wir bleiben dran», beschied ihm Aebersold.

Uferweg rückt näher

Im Weiteren wurde mitgeteilt, dass die Realisierung des Uferwegs Weidli-Ghei nun näher rücke. Aufgrund einer ohne Gegenstimme angenommenen Motion von René Barben ist die Gemeinde Spiez verpflichtet worden, diesen bis ins Jahr 2022 zu bauen (wir haben berichtet). Es gehe nun auch darum, das letzte Teilstück Ghei–Tellergut–Dorf wieder in den Planungsprozess aufzunehmen.

Eine bittere Pille musste mit der Schliessung der Poststelle im April geschluckt werden. Immerhin wurde eine Postagentur in der Bäckerei Linder eingerichtet. Zu Kritik Anlass gab der unregelmässige Fahrplan der BLS-Schifffahrt. Immerhin habe man erreicht, dass Einigen im nächstem Jahr wieder bedient werde, gab eine Vertreterin des Vereins Schiffländte Einigen zu bedenken.

Weitere Themen bildeten die Neuverhandlung der Abgeltung des Leistungsauftrags mit der Gemeinde Spiez, die neue Uferschutzplanung Unteres Kandergrien und die Neugestaltung der Adventsfeier.

Die von Kassier Hans Peter Friedli erläuterte Jahresrechnung 2017/2018 schliesst mit einem Gewinn von 889 Franken ab. Der Mitgliederbestand ist gegenüber dem Vorjahr von 299 auf 314 gestiegen. Seit acht Jahren sei dies die erste Steigerung, wurde mitgeteilt. Trotzdem soll die Werbung intensiviert werden. Dazu dient auch die neu geschaffene Website (www.einigen.ch).

(Berner Oberländer)