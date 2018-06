Das Ziel ist zum Greifen nahe

Reaktionen

Die seit gestern ehemalige Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin Barbara Egger-Jenzer (SP) erfuhr am Donnerstag – an ihrem letzten Arbeitstag als Regierungsrätin – von der Bewilligung der V-Bahn durch das Bundesamt für Verkehr (BAV): «Es ist symbolisch, dass die Plangenehmigung an meinem letzten Arbeitstag eingetroffen ist, und schlicht wunderschön, dass dieses sehr wichtige Projekt noch in meiner Ära auf den richtigen Weg geschickt werden konnte.» Sie sei übrigens zuversichtlich, dass der Entscheid des BAV nicht weitergezogen werde.



Den neuen Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) erreichte die Nachricht an seinem gestrigen ersten Arbeitstag in der Baudirektion des Kantons Bern – kurz vor der Schlüsselübergabe notabene: «Das macht Freude, man könnte auch sagen: Freude herrscht», kommentiert Neuhaus den Entscheid das BAV. Übrigens sei seine ehemalige Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ins Geschäft involviert gewesen, «dies nicht immer zur Freude der V-Bahn-Verantwortlichen», so Neuhaus, «aber jetzt ging es sogar noch schneller, als man erwartet hat». Man könne also durchaus von einem «Abschiedsgeschenk» seinerseits reden.



Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) hält fest: «Es ist eine grosse Freude und Erleichterung, dass man in letzter Sekunde die Kurve doch noch erwischt hat und dass dieses Jahrhundertprojekt nun in Angriff genommen werden kann.»sgt