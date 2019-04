Wunder dauern etwas länger. In Spiez überdauern sie 65 Jahre. Die Tafeln im feudalen Ballsaal des Strandhotels Belvédère sind festlich gedeckt. Am Mittwochabend wird gelöffelt und gegabelt, was die Herren Walter, Rahn oder Herberger schon anno 1954, am Abend des 4. Juli, vorgesetzt erhielten: Rindsentrecote mit Steichholzkartoffeln und Vacherin-Eistorte. Stunden zuvor hatten sich die Deutschen selbst zu Helden gemacht und sensationell den WM-Titel gewonnen. Das Wunder von Bern, real.