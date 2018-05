Das Skizentrum im Rampenlicht

Am Samstag lud das Nationale Nordische Skizentrum (NNSK) zur Generalversammlung ins Skizentrum sowie an die Vernissage des Films «Nordic Arena» in den Gemeindesaal ein. An der GV nahmen 35 Genossenschafter teil, und der Gemeindesaal war für die Filmpräsentation leider nur zur Hälfte gefüllt – aber die Abwesenden hatten unrecht.

Präsident Karl Bieri hielt in seinem Jahresbericht fest, dass die Nordische Junioren-WM 2018, der Ausbau der HS-74-Schanze sowie das Projekt Olympia 2026 die Höhepunkte bildeten.

«Für uns war es sehr erfreulich, dass unsere neue Arena beim Innovationspreis Berner Oberland, Sparte Tourismus, unter den ersten Drei landete. Ebenso gab es beim letzten FIS-Kongress für die Nordische Junioren-WM stehenden Applaus.» Das zeige, dass Kandersteg auf dem besten Weg und für Olympia gerüstet sei.

Leistungen kosten

Solche Leistungen sind nicht gratis: Von April 2017 bis März 2018 ergab es bei der Erfolgsrechnung einen Verlust von 105'000 Franken. Das Eigenkapital belief sich neu auf 169'000 Franken. Patrick Riesen von der Firma Kutag in Thun prophezeite, dass «dieses Jahr mit einer schwarzen Null abschliessen wird».

Für Karl Bieri drängte sich nun eine Aufstockung des Verwaltungsrates auf. Neu wurden gewählt: Martin Lüthi, Autor und Künstler mit dem Pseudonym «Heinrich Gartentor», Adrian Künzi und Ruedi Ogi. Urs Niedhart erhielt im Nachgang das Stimmrecht.

Eindrucksvoller Film

Es war künstlerisch und sportlich eine sehr gute Idee, die Nordic Arena im Film festzuhalten. Sogar Alt-Bundesrat und Ehrenpräsident des NNSK, Adolf Ogi, liess es sich nicht nehmen, an der Vernissage dabei zu sein.

Dem Realisator Emmanuel Gavillet von Les films pourquoi-pas aus Marly war es mit seinen Helfern gelungen, ein wunderschönes Porträt der Nordic Arena zu zeichnen. Angefangen mit alten Aufnahmen der Schanzen, der Umbauphase und der Junioren-WM als Höhepunkt.

Sehr viele Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Tourismus kamen dabei zu Wort. Entstanden ist ein gelungenes Werk, welches auf DVD gekauft werden kann. Das ganze Filmprojekt ist ein grosses Verdienst des Ehepaares Christiane und Jacques Grindler, welche den Film dem NNSK geschenkt haben.

Die Arena hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Anziehungspunkt auch für Spitzenspringer und -springerinnen entwickelt. Weil auch der einheimische Nachwuchs immer mehr Trainingsmöglichkeiten erhält, scheint der Ausspruch von Karl Bieri nicht abwegig: «Bis Olympia 2030 wollen wir ein eigenes Team in der nordischen Kombination stellen.»

Für Bieri ist auch der Entscheid von Simon Ammann, ein Jahr anzuhängen, von grosser Bedeutung. «Für den Nachwuchs hat er die gleiche Bedeutung wie Dario Cologna.»

Die DVD «Nordic Arena» kostet 20 Franken. Dauer 50 Minuten. ­Erhältlich beim Nationales Nordisches Skizentrum Kandersteg, ­Büelweg 20, 3718 Kandersteg oder unter welcome@nordicarena.ch. (Berner Zeitung)