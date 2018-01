Das Juskila ist Geschichte

Die Gefühlslage war durchmischt. Einerseits trauerten die Jugendlichen den vergangenen sechs Tagen im Juskila 2018 nach. Anderseits schauten sie mit einem Lachen im Gesicht auf wunderbare Erfahrungen zurück, welche die 600 Jugend­lichen im Lager erleben durften. Und dann freute man sich halt doch auch ein wenig, wieder nach Hause zu kommen. «Das Juskila 2018 war so super. Ich vermisse all meine Freunde jetzt schon», war eine Stimme zu vernehmen.

«Nie mehr vergessen»

Doch egal, in welchem Gemütszustand man sich an diesem Montagmorgen befand: Die Erinnerungen bleiben. «Ich werde alle die Leute, die ich kennen lernte, nie mehr vergessen. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden», meinte eines der Mädchen zum Abschied. Und so verabschiedeten sich die Jugendlichen mit vielen Umarmungen und der einen oder anderen Träne voneinander. Mit im Gepäck: viele neue Freundschaften, die die Jugendlichen während der Woche schliessen konnten.

Verrückt – nicht nur das Wetter

Die Juskila-Woche hatte viel Verrücktes und Unvergessliches geboten: eine bundesrätliche Er­öffnungsfeier mit einer Programmänderung aufgrund des Sturmtiefs Burglind, Skitag mit den Paten und zum Abschluss einen un­vergesslichen Besuch beim Skiweltcup in Adelboden.

Für Lagerleiter Rolf Kaufmann war es eine Woche, die so schnell nicht in Vergessenheit gerät: «Bereits zu Beginn hielt uns das stürmische Wetter auf Trab. Viele Programmänderungen folgten. Aber die Hauptsache ist, dass die Jugendlichen ein unvergessliches Lager erleben durften – und mit den vielen Selfies, die während der Eröffnungsfeier mit dem Bundesrat Johann Schneider-Ammann gemacht wurden, sowie dem Besuch beim Weltcup Adelboden ist das bestimmt der Fall.» Sein Dank ging nicht nur ans gesamte Team, sondern ebenso an die Bergbahnen Lenk und die Sponsoren.

Schon jetzt anmelden

Wie wird das Lager 2019? In 357 Tagen wird man es wissen. Jugendliche mit den Jahrgängen 2004 und 2005 können sich schon jetzt für das 78. Juskila 2019 anmelden. (pd)