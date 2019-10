Das Gerüttel hat bald ein Ende

Die Regioexpress-Züge Bern–Domodossola verkehren über die Bergstrecke und durch den Tunnel weiterhin stündlich. Die durch die Langsamfahrstellen im Baubereich eingefahrenen Verspätungen holen die Züge auf, indem sie an der Südrampe an den Stationen zwischen Goppenstein und Brig teilweise nicht anhalten. Was nebst der einheimischen Bevölkerung auch Wanderer an der Südrampe betrifft. Die Ausnahmen sind in den Onlinefahrplänen ersichtlich.

Unerlässliche Verbindung

Den Gleisumbau begründet die BLS mit der Wichtigkeit des Scheiteltunnels in der europäischen Nord-Süd-Verbindung als Ergänzung zum 2007 eröffneten Lötschberg-Basistunnel.

Marco Habegger präzisiert: «Der Autoverlad führt an Spitzentagen bis zu 180 Züge durch den Tunnel, der somit wichtigsten Verbindung für den Individualverkehr zwischen Bern und dem Wallis.» Dazu kommen die erwähnten Regiozüge und zwischen 20 und 50 Güterzüge. Zudem dient die Strecke als Umleitung bei Unterhalt und Störungen im Basistunnel.

«Nach heutigen Erkenntnissen sind wir im Zeitplan», weiss Beat Habegger. Auch die berechneten und aus dem Investitionsfonds des Bundes finanzierten Baukosten von 105 Millionen Franken sollten nicht überschritten werden.