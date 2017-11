Das Budget wird eng und enger

Das Budget, das Mitglieder und Gemeindedelegierte am Freitag im Heim Rosenau in Matten einstimmig genehmigten, rechnet für 2018 bei einem Ertrag von 9,86 Millionen Franken mit einem Jahreserfolg von 111 Franken.

Vorsichtshalber schon eingerechnet ist der Wegfall von 80 000 Franken Hotellerie- und Infrastrukturbeiträge – für den Fall, dass der Grosse Rat diese Woche die Sparpläne der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion in vollem Umfang genehmigt.

Weniger Löhne

Um trotz der drohenden Sparmassnahmen ein ausgeglichenes Budget vorlegen zu können, rechnet Pro Senectute Region Interlaken für nächstes Jahr nur noch mit 5,88 Millionen Franken für Löhne und Gehälter – 2016 waren es noch 6,68 Millionen. Zugleich hoffen der Vorstand und Geschäftsführer Rinaldo Andrini, dass die hohen krankheitsbedingten Ausfälle beim Personal, das wie überall in der Pflege schon bisher stark belastet ist, gesenkt werden können.

Denn durch die vielen Ausfälle steigen die Prämien für die Krankentaggeldversicherung. «Wir wollen das Problem zusammen mit dem Personal beider Heime und einem Präventionsspezialisten einer Versicherung angehen», erklärte Pro-Senectute-Präsident Hans Nyffenegger.

Laufend gespart

Daneben wird der laufende Prozess der Neuorganisation weitergeführt, bei dem der Austausch zwischen der Rosenau in Matten und dem Zwirgi in Brienz laufend intensiviert und geschaut wird, was sinnvollerweise gemeinsam gemacht werden kann.

So wurden zum Beispiel bisher die beiden Heimleitungen durch einen Geschäftsführer und zwei Standortleiterinnen ersetzt. Zu den Sparmassnahmen gehört auch die Vereinheitlichung und Auslagerung der EDV, was aber nicht verhindert, dass die EDV-Kosten steigen.

Migel-Beitrag fällt weg

Noch nicht im Budget berücksichtigt werden konnte ein neuer Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, nach dem die Heime keine Versicherungsbeiträge mehr an Verbandsmaterial und andere Produkte aus der Migel (Mittel- und Gegenständeliste) erhalten. Dieser Entscheid führt zu tieferen Einnahmen und bedroht das prekäre Gleichgewicht des Budgets zusätzlich.

«Wir schauen ängstlich nach Bern», sagte deshalb Präsident Hans Nyffenegger. Und natürich hoffe Pro Senectute, dass der Grosse Rat den geplanten Sparmassnahmen nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustimme.

(Berner Oberländer)