Das Aufwärmen ist geglückt

Am Donnerstag die offizielle Eröffnungszeremonie, am Freitag die Qualifikation: Das Haslital Mountain Festival, der jeweils erste Weltcup im Kalender, ist offiziell gestartet. «Es hatte am Freitag bereits sehr viele Besucher in der Tennishalle, vor allem einheimische Familien», so Elsbeth Bürgi, Medienverantwortliche.