Das Alpentheater wagt sich raus aus der Schublade

Das Alpentheater

Sjoukje Benedictus rief das Alpentheater 2011 ins Leben. Anfangs inszenierte die gebürtige Holländerin unter diesem Label vor allem Freilichttheater, mittlerweile stehen mehrheitlich Kleintheaterproduktionen auf dem Programm. Benedictus arbeitet mit Laien, aber auch mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen, so etwa fürs aktuelle Stück «Aktion 4er-Pack». Der Mix aus Text, Musik und Choreografie zeichnet auch das neue Stück aus. Es feiert am 26. April Premiere und ist danach auch im Theater Alte Oele in Thun, im Kunsthaus Interlaken und im Theater am Käfigturm in Bern zu sehen. (nik)

www.alpentheater.ch