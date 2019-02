Ob in den beiden Spiezer Aussenbäuerten Faulensee und Hondrich in den nächsten Jahren weit über hundert Wohneinheiten gebaut werden können, hängt sehr stark von einem kommunalen Wasserbauvorhaben ab.

Was aber haben die Siedlungsentwicklung und der Hochwasserschutz gemein?, mag sich manch eine(r) zu Recht fragen. In besagtem Fall einiges. Denn: Die bei der letzten Ortsplanungsrevision in den neu eingezonten Gebieten Bifang und Gumperstal (Hondrich) sowie Dorfmatte und Kirschgarten (Faulensee) geplanten Wohnüberbauungen können nicht genehmigt werden.