Dachsanierung und Demissionen

Unbestritten war an der Ge­meindeversammlung in Hasliberg die Sanierung der Dächer des Mehrzweckgebäudes Urseni. Dazu gehört auch das Riesendach des Congresssaals. Es wird künftig eine Fotovoltaikanlage für 100'000 Franken tragen. Insgesamt kostet die Sanierung 700'000 Franken.

Die Verbindung der einzelnen Dächer war undicht, wie Gemeinderat Fritz Kuster orientierte. Die ursprünglich in zwei Etappen vorgesehene Sanierung soll dieses Jahr erfolgen, da die vorgesehene Erneuerung der Reutistrasse nach dem Willen der Stimm­berechtigten noch überarbeitet wird.

Projekte, die im Jahr 2017 noch nicht umgesetzt wurden, und höhere Grundstücksgewinnsteuern führten zu einem sehr positiven Rechnungsabschluss 2017. Im allgemeinen Haushalt (steuerfinanziert) gab es bei einem Aufwand von 4,71 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 550'673 Franken.

Da auch die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall positiv abschlossen, weist Hasliberg im Gesamthaushalt einen Ertragsüberschuss von 801'422 Franken aus. Als Lob wurde an der Versammlung erwähnt, dass Haslibergs Badesee erstmals einen Ertrag abwarf.

Auch für Veranstaltungen

Kritische Stimmen gab es bei der vorgeschlagenen Anpassung des Kurtaxenreglements. Wie alle Gemeinden erfüllt Hasliberg damit die Vorgaben des Kantons, sodass auch Organisationen wie Airbnb Kurtaxen zahlen.

Dazu schlug der Gemeinderat vor, dass der Kurortsfonds künftig nicht nur für touristische Anlagen, sondern auch für die Finanzierung von Angeboten und Veranstaltungen genützt werden darf. Die Gegner befürchteten, dass Haslital Tourismus sich dann weniger engagiere. Die Diskussion zeigte: Im Oberhasli gibts in Sachen ­Kurtaxen viele Baustellen zu bewältigen. Die vorgeschlagene Änderung wurde mit 22 zu 11 Stimmen bewilligt.

Drei ohne weitere Amtszeit

Gemeindepräsidentin Sandra Weber beugte Gerüchten vor: Sie arbeitet ab August auf ihrer Wunschstelle im Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain, Luzern. Sie, Fritz Kuster und Katharina Nägeli werden für keine weitere Amtszeit im fünfköpfigen Gemeinderat zur Verfügung stehen. Therese Steudler hat sich noch nicht entschieden.

Fast sicher dürfte sein: Der künftige Gemeinderat wird sich mit Schneeräumung und Strassenunterhalt beschäftigen müssen, mit denen einige Hasliberger nicht zufrieden waren. Mehr Budget für die Schneeräumung wollte die Versammlung aber nicht sprechen.

Am Projekt Generationenwohnen, das aus dem Mitwirkungsprojekt «Zukunft Hasliberg» entstanden ist, wird weitergearbeitet. Einen kritischen Blick hat der Hasliberger Heinz Huber auf die Frequenzen und Kosten des Abendbusses geworfen; Sandra Weber erklärte, dass er ein Pilotprojekt ist, an dem gearbeitet werde. Als letztes unvermessenes Gebiet m Kreis Interlaken-Oberhasli wird das Alpgebiet am Hasliberg neu vermessen. (Berner Oberländer)