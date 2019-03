Curling-Nachwuchs holt sich Bronze

Die Juniorinnen Fabienne und Nadine Rieder, Selina Gafner, Larissa Rubin und Selina Rychiger vom Curling-Juniorencenter Berner Oberland haben sich im Februar dieses Jahres gemeinsam mit ihrem Coach Fränzi Rieder für die Schweizer Meisterschaft der A-Liga qualifiziert. Nachdem die jungen Curlerinnen zu Beginn dieser Saison den Aufstieg von der B- in die A-Liga geschafft hatten, sei die Freude über die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft direkt in der ersten Ligasaison umso grösser gewesen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. An den Meisterschaften in Arlesheim holten sich die Mattnerinnen sogleich die Bronzemedaille.