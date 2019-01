«Die Animations-Nachwuchsrennen sollen in den Kindern die Begeisterung für das Skifahren wecken und ihnen die Möglichkeit geben, sich in der jeweiligen Kategorie mit anderen Kindern im Wettkampf zu messen», schreibt Bödeli-Ski in einer Mitteilung. Am Wochenende startete der Bank-EKI-Ski-Cup an der Winteregg in die neue Saison.