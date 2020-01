Country-Superstar Emmylou Harris kommt ins Saanenland

Watson und Bastian Baker

Bereits über 20 Jahre ist der charismatische Selfmade-Mann Aaron Watson im Musikgeschäft unterwegs, der ebenfalls an der Country Night auftreten wird. 2015 katapultierte er sich mit dem Album «The Underdog» auf Platz 1 der Country Albumcharts. Watson vereint traditionellen Honky-Tonk mit modernem Sound. «Ein spannender Kontrast dazu ist» – so die Organisatoren – «der dritte Act: Billy Bob Thornton & The Boxmasters.»

Billy Bob Thornton ist Gründungsmitglied dieser Americana/Roots Rock-Band. Er ist ein mit einem Oscar ausgezeichneter Drehbuchautor, Regisseur, Produzent, Schauspieler, Sänger und Songwriter. Den vierten Part teilen sich die beiden Schweizer Musiker Bastian Baker und George Hug. Am Freitag spielt Bastian Baker solo auf der Festivalbühne. Letztes Jahr war er mit der Country-Ikone Shania Twain auf Welttournee.

George Hug am Samstag

Am Samstag übernimmt George Hug die Schweizer Vertretung. «Er ist einer der beliebtesten Musiker der Schweizer Country-Szene», so die Veranstalter. Bereits 2010 trat George mit seiner Band in Gstaad auf. Nebst den hochkarätigen Country-Konzerten wird den Besuchern auf dem ganzen Festivalareal viel Unterhaltung sowie abwechslungsreiche Gastronomie geboten. (pd/sp)

Der offizielle Vorverkauf ist ab sofort eröffnet. Tickets sind bei der Ticket-Hotline Telefon 033 744 88 22 oder via www.ticketcorner.ch erhältlich.