Coole Schlafplätze waren gefragt

Dass neben Hotelbetrieben der Region Interlaken und am Thunersee auch das Gstaader Iglu-Dorf am diesjährigen Aktionstag des Gastgewerbes mitmachte, begründet Regula Günter damit, das spezielle saisonale Übernachtungsangebot in der Bergwelt des Saanenlandes besser bekannt machen zu wollen.

Dieses ist nicht neu. Regula Günter, die von Beruf Organisationsentwicklerin ist und mit Adrian Günter, dem Initianten und Gründer der Iglu-Dorf GmbH verwandt ist, erlebte bereits ihre zehnte Saison im Gstaader Iglu-Dorf. Als Teamchefin zieht sie eine «sehr gute Bilanz» über den schneereichen und meist sonnigen Winter.

Die Sonne strahlte auch zum Abschluss der Saison, in der die Zahl der Übernachtungen im Iglu 1350 betrug, wie Regula Günter sagte. Auch der Betrieb der Aussenbar am Pistenrand sei sehr gut gelaufen. Zugenommen habe ebenso die Zahl der Fussgänger, die dank der neuen Gondelbahn einen Ausflug auf den Saanerslochgrat machten.

Das tat am Sonntag zum Beispiel ein Mann mittleren Alters aus Luzern, der zu Hause bereits alle grossen «Hotelkästen» besichtigen konnte, wie er erklärte, und deshalb nun das Iglu-Dorf Gstaad für einen Besuch auswählte.

Erbaut wird das Iglu-Dorf jeweils während zwei Wochen im Dezember von 16 Leuten, die dafür 2500 Arbeitsstunden benötigen. Mithilfe von Ballons wird ein grosses Schneegewölbe erstellt mit diversen Kammern, in denen dann ein Restaurant, ein Eventraum und die insgesamt 42 Schlafplätze in elf Zimmern eingerichtet werden.

Musikalischer Abschluss

Die Zimmer für zwei bis sechs Personen sind zum Teil mit eigenem WC ausgerüstet. Zur Suite gehört auch noch ein Whirlpool, was allerdings seinen Preis hat (459 Franken pro Person und Nacht mit Verpflegung). Das Angebot sei so gebucht worden, «dass es rentiert hat», erklärt Regula Günter.