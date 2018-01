Co-Leitung für Lenker Schule

«Die langjährige Schulleiterin Rosmarie Allenbach tritt per Ende Schuljahr in den Ruhestand», schreibt der Gemeinderat Lenk in einer Mitteilung. Er habe entschieden, neu eine Co-Leitung einzusetzen. «Der Gemeinderat freut sich, in Tobias König, Zweisimmen, und Jürg Nieder­hauser, Lenk, zwei äusserst kompetente Fachkräfte für die anspruchsvolle Funktion gefunden zu haben.»

König ist zurzeit hauptberuflich als stellvertretender Standortleiter für das 10. Schuljahr in Zweisimmen tätig. Daneben ist er auch kulturell stark engagiert. Jürg Niederhauser ist seit 1989 an der Volksschule Lenk als Klassenlehrer tätig. Er hat unter anderem eine CAS-Weiterbildung im Informatikbereich absolviert.

Aufgeteilte Kompetenzen

Tobias König und Jürg Nieder­hauser ergänzen sich nach Meinung des Gemeinderats in ihren Kompetenzen optimal, indem Tobias König mit der Hauptleitung und Tagesschulleitung den pädagogischen Part und Jürg Niederhauser vor allem den administrativen Teil übernehmen wird.

«Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit den beiden ein­heimischen Fachleuten die kompetente und bewährte Arbeit von Rosmarie Allenbach einerseits mit einem frischen Wind und ­andererseits mit der nötigen Konstanz weitergeführt werden kann.» (pd)