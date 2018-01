Christian von Känel hat sich still zurückgezogen

Still, ja fast unscheinbar hat er sich Ende des abgelaufenen Jahres aus der Gemeindepolitik zurückgezogen. Zuerst schien es, als wolle der 57-Jährige nur als Lenker Gemeindepräsident zurücktreten und sich im März nochmals der Wahl für den Grossen Rat stellen.

Doch auch diesen Plan hat Christian von Känel, SVP-Politiker und Landwirt, wieder verwerfen müssen. Seine ­geschwundenen Kräfte lassen das nicht mehr zu. «Ich gebe alles ab», sagt er an diesem Freitagmorgen neben der Dorfkirche und der Gemeindeverwaltung, ehe wir uns zum Gespräch ins Kreuz begeben.

Er hat reich befrachtete 20 ­Jahre Behörden- und Tourismusarbeit hinter sich. Sie verteilt sich auf 24 Jahre. Christian von Känel denkt nach. «1994 habe ich als ­Gemeinderat gestartet – bis 2001», erzählt er. «Ich war 8 Jahre der Vertreter des Gemeinderats im Verwaltungsrat von Lenk Tourismus, von TEC (Tennis-Eishockey-Curling) und der Hallenbad AG.»

Dann folgte eine 4-jährige Pause, wie er es nennt. In dieser Zeitspanne engagierte er sich bei den Bergbahnen, war Verwaltungsrat der Bühlbergbahnen und letzter Präsident der Metschbahnen, ehe das neue Gebilde der Lenker Bergbahnen Form anzunehmen begann.

Für beide Organisationen packte er als Präsident an

Von 2006 bis 2013 war er Lenker Gemeinderatspräsident, von 2014 bis 2017 Gemeindepräsident. 2014 kam noch das Grossratsmandat hinzu. «Da hätte ich etwas abgeben müssen», konstatiert Christian von Känel. Er tat es aber nicht. Als engagierter Landwirt hatte er bei der Gründung der Lobag Milch AG und der Aaremilch in Lyss mitgeholfen. Mehr natürlich als das: Für beide Organisationen packte er als deren Präsident an, fuhr an unzählige Sitzungen auch weit ausserhalb des Tales, verausgabte seine Kräfte. «Das war mein Problem», gibt er zu verstehen. «Jetzt muss ich lernen zu entschleunigen.»

Von Känel nahm sich nie zurück, gab in allen Belangen immer Vollgas. Und schlitterte in ein Burn-out. Den Dezember 2016 und den September 2017 verbrachte er in Kliniken am Hasliberg und in Meiringen. Ein Tinnitus löste bei ihm zusätzlichen Stress aus. Er leidet zudem unter dem Karpaltunnelsyndrom, einer Einengung des Handmittelnervs im Bereich der Handwurzel beugeseitig des Handgelenks. Das verursacht bei Christian von Känel Hand­lähmungserscheinungen.

«Das war eine Superlösung, die wir herbrachten»

Trotz Schwächung und Ausgelaugtsein versucht sich Christian von Känel an die wichtigen Etappen seiner Amtszeit zu erinnern. Auf Gemeindeebene ragt die am 25. September 2015 eröffnete neue Mehrzweckhalle heraus: «Das war eine Superlösung, die wir herbrachten». Er ist auch der Meinung, dass nach dem Nein von Lenk Tourismus zur ­Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg gute Kooperationsverträge mit den Nachbarregionen – auch Gstaad Saanenland Tourismus – erarbeitet werden konnten und das Destinationsgebilde auch vom Kanton her akzeptiert ist. Nicht ­gelöst werden konnte während seiner Amtszeit die Standort­frage für den Neubau des ­Gemeindehauses.

«Das Spital Zweisimmen muss neu gebaut werden»

Sehr wichtig war von Känel stets auch die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Tal und die Realisierung eines Neubaus des Spitals Zweisimmen. Zusammen mit Anne Speiser, Thomas Knutti (beide SVP) und Hans-Jörg Pfister (FDP) hat er sich mit Vorstössen im Grossen Rat dafür starkgemacht: «Das Spital Zweisimmen muss neu gebaut werden. Das ist für unsere Region sehr wichtig. Sonst haben wir mit den Hausärzten ein Problem.»

Mit­gewirkt hat von Känel nach der ­Annahme des Zweitwohnungs­gesetzes bei dessen Umsetzung. Bei den Zweitwohnungssteuern hat er sich – «nicht zur Freude der Zweitwohnungsbesitzer» – der Stimme im Grossen Rat enthalten: «Da muss jede Gemeinde selber schauen, ob sie das einführen will oder nicht», erklärt er.

Stolz ist von Känel auf die ­Lenker Hotellerie mit dem Flaggschiff Lenkerhof. Die in den 70er-Jahren errichtete und mittlerweile erweiterte Hotelzone «soll sichern helfen, dass Betriebe nicht zu Zweitwohnungen umgebaut werden können».

Christian von Känel, der mit seiner Partnerin zusammenlebt, ist Vater dreier Söhne und einer Tochter ­– die Kinder sind zwischen 28- und 34-jährig – aus ­geschiedener Ehe. Seine Tochter hat dafür gesorgt, dass er am 6. Januar zum dritten Mal Grossvater werden durfte. Das erfüllt ihn mit Freude.

Generationengemeinschaft für Landwirtschaftsbetrieb

Vorläufig muss er ganz darauf fokussieren, wieder zu Kräften zu kommen: Da hat ihm René Müller geholfen, der kurz nach seiner stillen Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten im Herbst die Geschäfte von Christian von Känel weitergeführt hat. Dazu gehört nun aber vor allem die Konzentration auf das Kern­geschäft, den Landwirtschaftsbetrieb. Den wird von Känel aber nicht allein führen: «Wir haben eine Generationengemeinschaft mit meinem Neffen David von Känel, der den Betrieb von meinem Bruder übernommen hat.»

Zusätzlich entsorgt das Gespann die Hotelabfälle der Hotelbetriebe: «Wir transportieren die ­Abfälle zu einer Biogasanlage ins Saanenland.» Kräftebedingt kann Christian von Känel aber momentan nicht auf dem Betrieb arbeiten. Man versteht es voll. «I muess zue mer gugge.» (Berner Oberländer)