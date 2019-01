Halbschwester depressiv

Die Verhandlung an der 2. Strafkammer unter dem Vorsitz von Oberrichter Hanspeter Kiener stiess auf grosses Medien- und Zuschauerinteresse. Als Erste wurde die Halbschwester des Opfers, die als Straf- und Zivilklägerin anwesend war, befragt. Dabei ging es vor allem darum, Näheres über ihr Verhältnis zu ihrer Halbschwester und die Persönlichkeit des Opfers zu erfahren. «Mit ihr ist auch ein Teil von mir gestorben», gab die Halbschwester zu Protokoll. Sie sei in eine Depression gefallen und habe eine psychiatrische Behandlung in Anspruch nehmen müssen. Die Frage nach einer gewissen Tollpatschigkeit ihrer Halbschwester bejahte sie.

Vor Gefahren gewarnt

«Hat das Verfahren Auswirkungen auf Ihr Leben?», wurde der beschuldigte Bergführer vom Richter gefragt. Dies treffe teilweise zu, gab er zu Protokoll. Er sei jetzt manchmal verunsichert und befürchte eher, dass etwas passieren könnte. Trotzdem sei er nach wie vor überzeugt davon, dass er nichts falsch gemacht habe.

Aufgrund von am Vormittag in einem Klettergarten erlernten verschiedenen Techniken habe er annehmen dürfen, dass die beiden Mädchen auch die Cholerenschlucht problemlos bewältigen könnten. Vor deren Begehung habe er sie auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Und: «Während der Tour habe ich sie mehrmals gefragt, ob alles in Ordnung sei, was sie bejahten», führte er aus.

Nicht angeseilt

Die beiden Mädchen und der Bergführer waren auf dem Weg nicht angeseilt. Als die Gruppe beim Fixseil ankam, sicherte sich der Bergführer und wollte gerade das eine Mädchen ans Seil nehmen, als das zweite stolperte, über einen Abhang hinunterrutschte und kopfüber in die Schlucht fiel. Dort wurde es vom Tschentenbach rund 60 Meter mitgerissen.