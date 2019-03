Menschen mit Katzenköpfen

So etwa Qiu Jie (58), der seit 1989 in Genf lebt und arbeitet. Er sagt von sich: «Ich bin ein Romantiker, ein nostalgischer und gegenständlicher Künstler.» In einer grossen Wandinstallation zeigt Qiu Jie Propagandaposter mit chinesischen Alltagssituationen, lebensnah und virtuos gezeichnet.

«Ich habe seit meiner Jugend in China immer mit Bleistift gezeichnet – für anderes Material war kein Geld da.» In Qiu Jies Bildern kommen oft Katzen oder Katzenköpfe auf Menschenkörpern vor. Qui Jie: «Auf Chinesisch heisst Katze Mao und wird ausgesprochen wie der Name des früheren Staatspräsidenten Mao Zedong. Ich finde dieses Wortspiel lustig.»



Künstler Qiu Jie hat das Bild «Massage» 2013 mit Bleistift auf Papier gemalt. Bild: PD

«Weder hier noch dort»

Künstlerin Luo Mingjun (56) lebt und arbeitet in Biel und China. An der Vernissage wurde der Film «Elsewhere» über ihre chinesische Heimat vorgeführt. Kunsthistorikerin Ruf: «Luo zeigt in ihren Arbeiten Orte aus der Vergangenheit, die ihr fremd geworden sind.

Hier wird der rasante Wandel Chinas deutlich spürbar. ‹Elsewhere› ist ein Ort – weder hier noch dort.» An das Gefühl der Ortslosigkeit knüpften auch die grossflächigen Papierarbeiten Luos in Schwarzweiss an, sagt Barbara Ruf. So hat Luo Mingjun etwa mit «Olivenzweige» den Flyerumschlag in Kohle auf Papier gestaltet.