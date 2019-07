Challigroosi soll rappen

«Es beginnt leise, ferne Funken, dann wirds gross und grösser, chaotisch, unharmonisch, es pumpt und hudlet», sagt Daniel Kandlbauer. Er beschreibt die Musik, mit der er die Feuersbrunst von 1892 in Grindelwald untermalen wird. Im Freilichttheater «Alpenglühen» in Grindelwald. Das Gletscherdorf zeigt in seinem ersten Freilichttheater sich und seine Geschichte. Mit Musik.