CD-Taufe mit einer gehörigen Portion Punk

Spiez Steht das Kollekten-Open-Air Rox am See im Schatten des Seaside Festival? Gerne hätte Rox-Organisator Manuel Schaffer am 27./28. Juli länger als bis um 23.30 Uhr rocken lassen. Die Gemeinde aber winkte ab. Mehr...

Spiez Die Rox Music Bar zieht es seewärts in die Bucht: Am Freitag und Samstag spielen am Kollekten-Festival Rox am See namhafte Künstler wie Baba Shrimps oder Florian Ast. Mehr...