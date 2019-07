Buschauffeur ist schuld am Crash mit ICE-Zug

Dazu beigetragen habe auch, dass der Fahrer die Möglichkeit nicht genutzt habe, den Gefahrenbereich zu verlassen, indem er die Schranken durchbrochen hätte. Während der Fahrer zwischen den Bahnschranken eingeschlossen am Manövrieren war, kam es zum Aufprall mit dem Richtung Interlaken-Ost fahrenden ICE-Zug. Der Reisebus wurde am Heck getroffen und nach vorne geschoben. Der Zug stand 24 Meter nach der Kollision still.

Bahnübergang ist saniert

Im Schlussbericht empfiehlt die Sust dem Bundesamt für Strassen (Astra), geeignete Massnahmen für die Sensibilisierung der Strassenverkehrsteilnehmer im Hinblick auf Gefahren bei Bahnübergängen umzusetzen, um die Sicherheit an Bahnübergängen zu erhöhen. Dabei sollten insbesondere Aspekte der Ausbildung der Verkehrsteilnehmer und das Verhalten von Fussgängern berücksichtigt werden.

Unabhängig von der Kollision des Busses mit der Zugkomposition und im Rahmen des von der Gemeinde Interlaken geplanten «Projekts zur Instandsetzung Oberbau Brücke Beau Rivage und Strassenbau» wurde der Bahnübergang Beau Rivage im Jahr 2017 etappenweise erneuert. Ein wesentlicher Treiber der Anpassung war laut Sust «die Jungfraubahn, die mit diesem Projekt die Auflagen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllen wollte». Dabei wurden der Brückenoberbau neu gebaut, das Trottoir vor der Talstation Harderbahn verlängert, die Fussgängerrampe zur Aare neu gestaltet und die Bahnschranke seitens der Harderbahn neu positioniert.