«Burglind»: Noch 4500 Haushalte im Kanton ohne Strom

Das Sturmtief «Burglind» hat im Kanton Bern tausende Schadenfälle verursacht. Die kantonale Gebäudeversicherung GVB rechnet mit bis zu 5000 Schadensfällen Kosten zwischen sechs und zehn Millionen Franken. Diese Schätzung basiere auf Erfahrungswerten, sagte Julia Zosso von der GVB am Donnerstagmorgen gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF.

Bis am Donnerstagmorgen sind bei der bernischen Gebäudeversicherung rund 1500 Schadensmeldungen eingegangen. Die Schäden verteilen sich gemäss Zosso über das ganze Kantonsgebiet vom Jura bis ins Berner Oberland. Vor allem Thun sei stark betroffen.

Nicht vergleichbar mit Sturm Lothar

Verursacht wurden die Schäden durch umgestürzte Bäumen oder Gegenständen, welche durch den Sturm durch die Luft gewirbelt wurden.

Das Ereignis sei jedoch in keiner Weise vergleichbar mit dem Orkan «Lothar» aus dem Jahr 1999, sagte Zosso. Dieser verursachte allein in Bern Schäden von über 100 Millionen Franken.

Noch 4500 Berner Haushalte ohne Strom

Auch am Donnerstagmorgen sind noch 4500 Haushalte im Kanton Bern ohne Strom geblieben. Am Mittwoch waren zeitweise rund 40'000 Kunden der Versorger BKW, onyx und La Goule vom Stromausfall betroffen gewesen.

Insgesamt rund 35 Stromleitungen wurden durch den Wintersturm beschädigt. Rund 100 Personen seien mit der Reparatur der Leitungen beschäftigt, sagte ein Sprecher der BKW am Donnerstagmorgen auf Anfrage. Wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern sei wetterabhängig und deshalb schwierig einzuschätzen.

Betroffen sind vor allem die Regionen Emmental, Schwarzenburgerland und Jura. In einzelnen Notfällen setzen die Energieversorger Notstromaggregate ein.

50 Schadensmeldungen in Köniz

Der Sturm Burglind hat auch in Köniz seine Spuren hinterlassen. Wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilt, sind bei der Feuerwehr Köniz rund 50 Schadensmeldungen eingegangen. Zahlreich Strasse und Wege mussten von umgestürzten Bäumen geräumt werden.

Betroffen war das gesamte Gemeindegebiet. Wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt, seien alle Verkehrswege, so auch die Gurtendorfstrasse zum Gurten, wieder offen. In Wabern waren am Mittwoch mehrere Bäume auf die Gurtendorfstrasse gestürzt.

Die Situation am Donnerstag bleibt kritisch. Es sind weitere Starkwinde und Niederschläge vorgesagt. Waldgebiete sollen gemieden werden, da bereits instabile Bäume umstürzen könnten. (flo/sda)