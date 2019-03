Bunte Vielfalt auf dem Eis

«Wir heissen Sie herzlich willkommen und wünschen viel Vergnügen zu unserem Schaulaufen 2019», sagte am Sonntag Jasmin Egloff, die neue Präsidentin des Eislaufclubs Jungfrau Interlaken.

Die zahlreichen Zuschauer im Eissportzentrum Bödeli in Matten begrüssten die jungen Talente mit Applaus. An die 70Kinder, Jugendliche und Erwachsene in farbenfrohen Outfits oder Kostümen machten sich daran, zu zeigen, was sie in vielen Trainingsstunden den Winter hindurch gelernt hatten.