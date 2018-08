Brienzer wollte «Barriere im Winter» mit Tunnel überwinden

«Die wirtschaftliche Lage des ­östlichen Oberlandes ist nicht ­gerade komfortabel», sagte SVP-Grossrat Hans Michel (Brienz) anlässlich der Novembersession 2003. Der Bauunternehmer liess seine Ratskolleginnen und -kollegen unter anderem wissen, dass «dort investiert wird, wo gute Verbindungen nach allen Richtungen vorhanden sind.

In unserer Region ist das in Richtung Luzern nicht optimal gewährleistet», so ein Zitat aus dem Sessionsprotokoll. Michel stellte eine «schleichende Zentrali­sierung» fest. Und obschon der Brünig nur 1000 Meter hoch sei, gelte der Pass im Winter als ­«starke Barriere», zum Nachteil der Wirtschaft im östlichen Oberland.

Gute Infrastruktur vorhanden

Zwischen Luzern und Giswil hätten sich ferner mehr und mehr Gewerbebetriebe angesiedelt, was für Michel Beweis genug ist, dass eine gute Infrastruktur vorhanden ist. Zudem leide Luzern unter «grosser Wohnungsnot».

«Mit einem Tunnel wäre vom Oberhasli aus Luzern in 30 Minuten mit dem Auto erreichbar.»Hans Michel

«Mit einem Tunnel wäre vom Oberhasli aus Luzern in 30 Mi­nuten mit dem Auto erreichbar, also in der halben Zeit, die für eine Fahrt nach Bern benötigt würde.» All diese Argumente vermochten eine grosse Mehrheit der Grossrätinnen und Grossräte nicht zu überzeugen.

«Ein Tunnel bedeutet das Aus für den Tourismus auf der Passhöhe.»Sabine Gresch (GB) in der Novembersession 2003

Sabine Gresch vom Grünen Bündnis (GB) folgte Michels wirtschaft­licher Argumentation für einen Brünigtunnel nicht. Sie gab zu ­bedenken, dass ein Tunnel das Aus für den Tourismus auf der Passhöhe bedeuten würde. Anders als Michel, der die Baukosten des Tunnels nicht bezifferte, ging Gresch von rund einer Milliarde Franken aus.

Auch die Grüne Freie Liste (GFL) lehnte Michels Begehren ab. Deren Sprecherin und heutige Regierungsrätin, Christine Häsler (Burglauenen), sagte unter anderem, dass die Brünigstrasse «mindestens auf der Berner Seite sehr gut ausgebaut ist» und derzeit andere Aufgaben als der Tunnelbau «weit wichtiger» seien.

Auch wenn der Freisinn Michels Motion ablehnte, sagte doch FDP-Sprecher Peter Moser (Biel), dass die Fraktion «Verständnis» für den Vorstoss habe und das Nein seiner Fraktion nicht bedeute, dass dieser Tunnel nicht realisiert werden soll. «Aber sicher nicht so, wie es der Motionär fordert.»

Auch SVP dagegen

Selbst Michels eigene Partei stellte sich mehrheitlich gegen den Plan eines Tunnels. Sprecher ­Samuel Leuenberger (Trubschachen) teilte im Namen der Fraktion die Argumente der Regierung. Diese hatte Michels Vorstoss dem Grossen Rat zur Ablehnung empfohlen.

In ihrer Begründung hielt die Exekutive unter anderem fest: «Die Realisierung des Brünigtunnels ist im siebten langfristigen Nationalstrassenbauprogramm des Bundes ab 2011 vorgesehen, als Folge der knappen finanziellen Mittel der öffentlichen Hand. Aus Sicht des Kantons Bern ist das Geschäft nicht prioritär, umso weniger, als im langfristigen Bauprogramm des Bundes bis 2009 und eventuell gar bis 2011 keine Projektierungskredite für den Brünigtunnel vorgesehen sind.»

Die abschlägige Antwort der Regierung und das Nein aller Fraktionen widerspiegelte sich im Abstimmungsergebnis: 23 Ratsmitglieder votierten für Michels Tunnelpläne, 107 dagegen, 5 enthielten sich der Stimme.

Hans Michel war von 1994 bis 2008 Mitglied des Grossen Rates und von 2000 bis 2007 Vizepräsident der SVP Kanton Bern. Der Bauunternehmer verstarb mit 51 Jahren im Dezember 2008. (Berner Oberländer)