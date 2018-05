Brhan und Yeshi fanden wieder zurück

Vor sieben Jahren gebar Meriza in einem kleinen Dorf im Norden von Äthiopien Drillinge. Die junge Mutter und ihr Mann Gebrekristos nannten die drei Mädchen Brhan, Yeshi und Shawit.

Mit vier weiteren Kindern und einem sehr tiefen Einkommen, das Gebrekristos als Tagelöhner in der Stadt verdient, konnten sie die drei Babys jedoch nicht ernähren und grossziehen. Sie beschlossen deshalb, Brhan und Yeshi in ein Kinderheim zu schicken und sie zur Adoption freizugeben.

Mit diesem tragischen Schicksal beginnt die Geschichte einer jungen Familie, die sich wegen widriger Umstände trennen musste, mithilfe eines Heimberger Hilfswerks jedoch wieder ­zusammenfand. Im September letzten Jahres trafen Brhan und Yeshi zum ersten Mal seit ihrer Geburt ihre Eltern.

Den Weg der Familie und weitere Erfahrungen bezüglich internationaler Adoption in Äthiopien begleitet beziehungsweise behandelt nun die Filmemacherin Simone Wenger mit ihrem Kamerateam in einem Dokumentationsfilm.

Zurück zur eigenen Familie

Ihr erstes Lebensjahr verbrachten die beiden Mädchen in einem Kinderheim und waren schon so gut wie adoptiert. «Kurz vor der Adoption wurde das Kinderheim aufgrund von Dokumentenfälschung jedoch zwangsgeschlossen», erklärt Wenger, die von der Geschichte der beiden Mädchen im August 2016 erfuhr.

«Es durften ausschliesslich Waisen und Halbwaisen adoptiert werden, was leider immer wieder zu Dokumentenfälschung führte», sagt Wenger. Anfang dieses Jahres stoppte Äthiopien bis auf weiteres alle internationalen Adoptionen durch ein entsprechendes Gesetz.

Eine Begründung für das Verbot ist, dass Waisen in Zukunft in ihrem Heimatland und in der eigenen Kultur erzogen werden sollen. Äthiopische Abgeordnete kritisieren jedoch, dass es zu wenig Plätze in den staatlichen Kinderheimen gebe.

Brhan und Yeshi hatten das Glück, dass sie in die Obhut eines Zentrums des Kinderhilfswerks Operation Rescue (ORE) in Mekele kamen, wo sie regelmässig zu Essen bekamen, in die Schule gehen konnten und versorgt wurden.

Da der Projektleiter in Äthiopien, Abadi Tesfay, der selber in einem Kinderheim aufwuchs, davon überzeugt ist, dass bei den biologischen Eltern der beste Ort dafür ist, aufzuwachsen, begann er die Suche nach den Eltern der beiden Mädchen.

Nach langer Suche fand er die Eltern und die fünf Geschwister von Brhan und Yeshi. «So erfuhren Meriza und Gebrekristos zum ersten Mal, dass ihre Töchter immer noch in Äthiopien sind und gar nie adoptiert wurden», sagt Simone Wenger.

«Das Fischen beibringen»

Ziel der Operation Rescue, welche im Jahr 2000 von einem Heimberger Ehepaar gegründet wurde, ist es, Strassen- und Waisenkindern aus ihrer materiellen und sozialen Armut herauszuhelfen und ihnen somit eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

«Mit den Zentren, die es auch in Brasilien und Indien gibt, möchte man den Kindern nicht nur Fische zu essen geben, sondern ihnen das Fischen beibringen», sagt Christian Baumann, Kommunikationsbeauftragter der Operation Rescue.

Im letzten Jahr habe beispielsweise zum ersten Mal ein ehemaliges ORE-Kind das Medizinstudium abgeschlossen, aber auch Krankenpfleger, Bauingenieure und gar ein Fahrradrennfahrer seien aus den Kindern der ORE geworden.

Das «Fischen» könne aber nicht immer nur mit einer Ausbildung und einer glücklichen Kindheit erreicht werden. Als besonders wichtig sieht Baumann aus diesem Grund die Hilfe zur Selbsthilfe. «Ungefähr 30 Jugendliche in Mekele konnten keine Arbeit finden», sagt Baumann. «Deshalb bauten wir mit ihnen ein Start-up auf, das Betonblöcke für den Bau von Häusern herstellt. Andere eröffnen wiederum Cafés oder Juicebars.»

Wieder zusammen

Auch die Familie von Brhan und Yeshi erhielt von ORE etwas Hilfe. Nachdem die Eltern ihre Töchter in der Stadt besucht hatten, fuhren Brhan und Yeshi zum ersten Mal in ihr Heimatdorf. «Es haben sich alle gefreut, und das ganze Dorf kam zusammen», erinnert sich Simone Wenger.

Die Eltern Meriza (r.) und Gebrekristos mit ihren Drillingen. Foto: PD

«Die beiden Mädchen konnten sich aber nicht vorstellen, zu ihren Eltern in das Dorf zu ziehen.» Mithilfe von ORE und mit Einverständnis aller Beteiligten wurde deshalb nach einer Wohnung und Arbeit in Mekele gesucht.

«Die ganze Familie wohnt nun gemeinsam in einer Wohnung in der Stadt», sagt Wenger. «Meriza arbeitet in der Küche und Gebrekristos arbeitet als Wächter des ORE-Zentrums.»

Der Dokfilm über Brhan und Yeshi wird voraussichtlich Anfang 2020 in Schweizer Kinos zu sehen sein. Weitere Infos zur Hilfsorganisation: www.operationrescue.ch. (Thuner Tagblatt)