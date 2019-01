Elfmal musste die Feuerwehr Frutigen zur Feuerbekämpfung ausrücken. Der tragischste Einsatz war dabei sicherlich am 15. Februar, als ein Bauernhaus an der Reichenmattestrasse bis auf die Grundmauern niederbrannte und ein Todesopfer geborgen wurde. Auch in Kandergrund wurde ein Bauernhaus bei einem Brand am 22. November grösstenteils zerstört.

Den Brand einer Produktionsmaschine in einem Industriebetrieb an der Schwandistrasse am 16. Juni konnte die Feuerwehr Frutigen dank der Unterstützung der Wehren aus Spiez, Thun und Adelboden unter Kontrolle bringen.

Zwei Kühe aus Grube befreit

Über 30-mal wurde die Feuerwehr wegen Wespennestern aufgeboten und zweimal, um eine Kuh aus einer Jauchegrube zu bergen. «Im Bereich Strassenrettung hatten wir im Vergleich zum Jahr 2017 ein ruhiges Jahr», schreibt Schranz in seinem Bericht. Unter den 3 Einsätzen in diesem Bereich (2017 waren es 14) war auch ein Unfall am 17. Mai, als auf der Adelbodenstrasse ein Linienbus mit einem PKW kollidiert war.

Insgesamt waren die 114 Feuerwehrleute bei 107 Einsätzen 3312 Stunden gefordert, mit Übungen und sonstigen Aufwendungen waren es 8606 Stunden. 2017 waren es 6786 Stunden bei 96 Einsätzen. Der Kommandant bedankt sich bei allen, «die ihre Freizeit für die Feuerwehr Frutigen zur Verfügung stellen», und erklärt: «Auch im Jahr 2018 konnte ich mich wieder auf eine gute Mannschaft verlassen, als Team konnten wir die Herausforderungen erfolgreich meistern und die Einsätze unfallfrei bewältigen.» (jez)