Breites Favoritenfeld am Abendschwinget

Am kommenden Samstagabend, 27. April, ab 17 Uhr werden in der Reithalle in Frutigen um die 100 Schwinger zum Wettkampf erwartet. Für die Aktiven gilt es, den nötigen Schliff für die in zwei Wochen beginnende Kranzfestsaison zu holen. Nebst den üblichen Oberländer Favoriten steht Curdin Orlik besonders im Fokus, der sich über ein Heimspiel freuen kann. Dem für den Schwingklub Frutigen schwingenden Wahlberner ist bei seinem Heimfest durchaus der Festsieg zuzutrauen. Sicherlich führt der Weg zum Festsieg über die Oberländer Eidgenossen Kilian Wenger, Bernhard Kämpf, Simon Anderegg oder Niklaus Zenger.