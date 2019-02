Nachdem im Dezember bereits die beiden Headliner Herbert Grönemeyer und Mark Forster für das dritte Seaside Festival in Spiez bestätigt wurden, steht nun das komplette Programm der Hauptbühne fest.

Wie die Veranstalter gestern bekannt gaben, vervollständigen Alvaro Soler, Marc Sway, The Gardener & The Tree das Line-Up am Freitag, 23. August. Für Samstag, 24. August, sind Procol Harum, Bonnie Tyler sowie The Baseballs bestätigt. «Das Programm der Session Bühne, welche vielversprechende junge Schweizer Musikerinnen und Musiker präsentiert, folgt im Frühling», kündigen die Veranstalter an. Tickets für das Seaside Festival sind bei Ticketcorner erhältlich. (pd)