Böniger Triumph an der Jassmeisterschaft

Die 72 Jasserinnen und Jasser brachten gute Laune mit am Donnerstagnachmittag, und alle waren gespannt: Was für einen Partner erhalte ich wohl zugelost – ist mir das Kartenglück hold, oder muss ich mich mit miesen Blättern durch das Spiel kämpfen?

Souverän lösten Jassleiter Harry Furrer aus Thun und Organisatorin Anita Mischler von den Berner Oberland Medien das Problem mit den Angemeldeten, die nicht zur Meisterschaft erschienen. Pünktlich um 13 Uhr verteilten die Schreiber die Karten zum ersten Spiel. Es wurden fünf Runden mit je acht Spielen gejasst.

Die Berner Oberland Medien laden seit über zehn Jahren jeweils zu zwei Meisterschaften in Thun und einer in Interlaken ein. Viele Jasserinnen und Jasser kennen sich von den Anlässen, entsprechend gibt es einen regen Austausch zwischen den Spielrunden. Auffallend am Donnerstag-Anlass in Matten: 12 Teilnehmer kamen aus dem Oberland – 60 kamen von «undenufe». Der gluschtige Gabentempel lockte sogar Jasser aus Bern, Kirchberg oder Langnau an.

Gute Partner und gute Karten

Er sei «gar kein vergifteter Jasser», beteuerte Beat Brunner, der mit solidem Abstand von 34 Punkten die Meisterschaft gewann. Er und seine Frau Marianna, die mit dem 10. Rang abschloss, seien überhaupt das erste Mal an einer Jassmeisterschaft. «Wir jassen beide zum Plausch und haben sicher auch gute Partner und Karten gezogen», mein­te Brunner lächelnd. Fabian Schneider aus Interlaken vertrat die jüngere Generation Jasser und zeigte mit seiner Leistung, dass im Oberland Jassnachwuchs bereitsteht.

Die besten Oberländer/Thuner unter den ersten 20: 1. Beat Brunner, Bönigen; 3. Fabian Schneider, Interlaken; 4. Hans Jörg Brönnimann, Unterseen; 7. Walter von Gunten, Heimberg; 8. Martin Kohli, Feutersoey; 10. Marianna Brunner, Bönigen; 13. Beat Jordi, Schattenhalb; 14. Kirsten Ehlers, Spiez; 16. Anni Bürgler, Spiez; 17. Elisabeth Kurth, Dürrenast-Thun; 18. Hanni Carrier, Thun; 19. Markus Lehmann, Thun. (Berner Oberländer)