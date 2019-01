Eine Stunde und zwanzig Minuten bevor Bligg die Bühne vor rund 30'000 Zuschauern betritt, ist ihm kaum Nervosität anzumerken. In der aktuell laufenden Tournee hat sich eine gewisse Routine eingespielt, sagt er in der Lounge des City-Hotel Oberland.

Dennoch mache sich jeweils kurz vor den Konzerten das Lampenfieber bemerkbar – auch nach zwanzig Jahren im Business. Das müsse so sein, sagt er. «Denn wenn ich nichts empfinde, kann ich ja aufhören, Musik zu machen.» Vier Konzerte stehen in der Tournee noch bevor. Das Touch the Mountains ist für den Rapper quasi ein Zwischenstopp.